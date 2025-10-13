Sinop'ta film sahnelerini aratmayan operasyon

Sinop'un Boyabat ilçesinde hakkında 10 ayrı suçtan toplam 147 yıl hapis cezası istenen cinayet şüphelisi operasyonla yakalandı.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri ile Amasya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve istihbarat unsurlarınca zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonla durdurulan araçta, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan arama kararı bulunan ve 10 ayrı suçtan toplam 147 yıl hapis cezası istenen şüpheli yakalandı.

3 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Şüphelinin bulunduğu araçtaki 3 kişi de gözaltına alınarak haklarında "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldı.

