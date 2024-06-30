Sinop’ta fırtına beklentisi: Denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün fırtına etkili olması beklenen Sinop’ta denize girmek yasaklandı.

Sinop’ta fırtına beklentisi: Denize girmek yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte denize girmeyi 1 gün süreyle yasakladı.

Kuvvetli nedeniyle dalga boyunun 1 ile 1,4 metre arası olacağı tahmin edildiğinden Türkeli ilçe sahilleri dahil, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Ada başına kadar olan kuzey sahillerinde, Pazar günü, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girilmesinin yasaklanması kararı alındı.

Denize girme yasağı ile ilgili denetimler emniyet ve jandarma ekiplerince yapılacak.

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