Sinop'ta fırtına: Saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı
Sinop'ta fırtına etkili oluyor. Kentte rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı.
Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığındı.
Balıkçıların denize açılamadığı kentte, valilik vatandaşları fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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