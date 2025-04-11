Sinop'ta fırtına: Saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı

Sinop'ta fırtına etkili oluyor. Kentte rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı.

Sinop'ta fırtına: Saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan , deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, şehrin İçliman mevkisine sığındı.

Balıkçıların denize açılamadığı kentte, valilik vatandaşları fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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