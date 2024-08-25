Sinop’ta fırtına: Yıldırım isabet eden apartmanda yangın çıktı

Sinop’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.



Kentte sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bazı bölgelerde etkili oldu.



Kent merkezi Ada Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.