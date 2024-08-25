Sinop’ta fırtına: Yıldırım isabet eden apartmanda yangın çıktı

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta fırtına: Yıldırım isabet eden apartmanda yangın çıktı
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’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bazı bölgelerde etkili oldu.

Kent merkezi Ada Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.

Sinop’ta fırtına: Yıldırım isabet eden apartmanda yangın çıktı - 1

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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