Sinop'ta huzur uygulaması: Aranan 3 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 3 kişi yakalandı.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince il genelinde 102 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 26 ayrı noktada yapılan uygulamada 1591 kişi ve 14 umuma açık yer kontrol edildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

