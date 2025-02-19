Sinop’ta iki ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Sinop’ta iki ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 33,8 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 4,7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

1 kişi tutuklanırken 6 kişi serbest bırakıldı

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