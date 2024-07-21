Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, -Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Ö.K. ile diğer plakalı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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