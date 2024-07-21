Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

'un Boyabat'ın Gökçukur köyü mevkisinden Ayancık yönüne giden Kemal Altın'ın (61) kullandığı otomobil ile aynı yöndeki Samet Akın (64) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda Altın'ın kullandığı otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücü Kemal Altın ve eşi Ayşe Altın ile diğer otomobilin sürücüsü Türkmenistan uyruklu Samet Akın ve yanındaki Nergiz Akın (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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