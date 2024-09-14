Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı  otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'nda otobüs yangını

Beyoğlu'nda otobüs yangını

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Akran zorbalığına yakın yaş önlemi

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaybolan balıkçı 36 saat sonra bulundu

Kaybolan balıkçı 36 saat sonra bulundu

Narin ile gündeme geldi: Türkiye'de 90 çocuktan biri suç mağduru

Narin ile gündeme geldi: Türkiye'de 90 çocuktan biri suç mağduru

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kandil namazı niye nasıl getirilir? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kandil namazı niye nasıl getirilir? (2024 Diyanet Mevlid Kandili namazı kılınışı)

Fındık bahçesinde otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı

Fındık bahçesinde otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı

12 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

12 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...