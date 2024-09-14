Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, Boyabat-Saraydüzü yolu Aşağı Akpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gökçe'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Naci Gökçe, Sati Gökçe ve diğer araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, Cemile Ö, Orhan G, Kezban Yağmur G, ve Şerife Ş. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.