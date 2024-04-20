Sinop'ta ilginç olay: Valinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı

Sinop'ta yaralı halde bulunan ve Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan yılan kartalı tedavisinin andından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından yeniden doğaya salındı.
Özgürlüğe kanat çırpan yılan kartalı doğaya bırakıldığı an önce çevrede Sinop Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek'e, ardından genç kadının üzerine saldırdı.
Kadın panikle kaçarken çanta ile kendisini korumaya çalıştı. O anlar kameralar ile görüntülenirken, kartal ise daha sonra ormana doğru kanat çırptı.
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