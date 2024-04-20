Sinop'ta ilginç olay: Valinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı

Özgürlüğe kanat çırpan yılan kartalı doğaya bırakıldığı an önce çevrede Sinop Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek'e, ardından genç kadının üzerine saldırdı.

Kadın panikle kaçarken çanta ile kendisini korumaya çalıştı. O anlar kameralar ile görüntülenirken, kartal ise daha sonra ormana doğru kanat çırptı.