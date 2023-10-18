Sinop’ta işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü ile araçta bulunan işçiler Şükrü Gökmen (28), Emrah Kirenci (34), Fahrettin Hıdır (30), Enis Özen (40), Recep Kan (50), Turan Tüylü (38), İzzet Karakoyun (46), Hakan Vural (30), Ferhat Aşçıoğlu (24), Doğan Can Akkuş (25), Kamil Çok (36) ve Halit Çok (31) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.