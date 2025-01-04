Sinop'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Sinop'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 27 bin 980 adet makaron, 550 gram nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Sinop'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Durağan ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda kaçak malzeme bulundu.

Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 27 bin 980 adet makaron, 550 gram nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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