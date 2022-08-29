Sinop'ta kadın cinayeti

Sinop'ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Karaaslan'ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.



Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A.'yı (47) yakaladı.



Gözaltına alınan A.A. emniyete götürüldü.