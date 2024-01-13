Sinop’ta kar hayatı felç etti: 110 köy yolu kapalı

Sinop’ta mevcut 466 köyden 110 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, merkezde 6 köy yolu, ilçelerde Ayancık 71 ve Türkeli'de 33 köy yolu olmak üzere 110 köy yolu kapalı hale geldi. Kar yağışı devam ederken Sinop İl özel idaresi karla mücadele ekipleri öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmalarına devam ediyor.



Öte yandan, Sinop Valiliği de yaptığı paylaşımda, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerimiz tarafından yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.” denildi.

