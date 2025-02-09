Sinop’ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde kar yağışı dolasıyla meydana gelen toprak kaymasında bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop’ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu

Bölgede dört gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle Türkeli ilçesi Akçabük köyünde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı yüksek gerilim hattı direkleri zarar gördü.

Sinop’ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu - 1

Vatandaşların haber vermesi üzerine toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelen İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, temizlik çalışmasına başladı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da kar kazaları: Kimi şarampole devrildi, kimi çarpa çarpa durdu!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...