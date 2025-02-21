Sinop'ta kar yağışı: Köylerin yüzde 50'si kapalı

Sinop’un özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sebebiyle, Ayancık ilçesinde 58, Boyabat ilçesinde 25, Dikmen ilçesinde 22, Durağan ilçesinde 13, Gerze ilçesinde 26, Merkez 41, Erfelek ilçesinde 24, Türkeli ilçesinde 20 köy yolu olmak üzere toplamda 229 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

