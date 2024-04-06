Sinop’ta kumar operasyonu

Sinop Türkeli İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerim tarafından, Türkeli ilçe merkezinde kumar oynandığı ve oynatıldığı belirlenen iki ayrı iş yerine baskın yapıldı.

Yapılan baskında 22 bin 555 TL, 150 euro, iskambil kağıtları ele geçirildi. İş yerlerinde kumar oynayan 13 kişiye ve iş yeri sahiplerine toplamda 126 bin 383 TL idari para cezası uygulandı.

“Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.