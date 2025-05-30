Sinop'ta mantardan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgilere göre, Satılmış E. isimli vatandaş, yediği mantar sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı, karın ağrısı ve halsizlik şikayetleri yaşayan Satılmış E., yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Satılmış E.’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara doğadan toplanan ve türü kesin olarak bilinmeyen mantarların tüketilmemesi yönünde uyarıda bulunarak, benzer vakaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı.