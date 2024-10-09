Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı

Sinop'ta seyir halindeki otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı.

Kaza sonucunda yaralanan 7 , olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...