Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı.

Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.