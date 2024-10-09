Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı
Sinop'ta seyir halindeki otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı.
Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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