Sinop’ta ormanlara giriş yasaklandı

İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Özarslan, 2025 yılının ilk dört ayında il genelinde 2 bin 239 olayın meydana geldiğini, bu olayların yüzde 98’inin aydınlatıldığını belirtti.

Özarslan, orman yangınlarının yüzde 87’sinin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

"41 ZEHİR TACİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren Vali Özarslan, yılın ilk dört ayında jandarma ve emniyet birimlerince 93 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 194 şüphelinin yakalandığını, 41 zehir tacirinin cezaevine gönderildiğini söyledi.

Operasyonlarda 1 kilo 484 gram bonzai, 634 gram metamfetamin, 1 kilo 900 gram esrar ve yüzlerce sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.