Sinop'ta otomobil dereye devrildi: Üç yaralı
Sinop'ta bir otomobil dereye devrildi. Kazada üç kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde dereye devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.
Satı köyü mevkisinde Ramazan Ş. idaresindeki 34 CKG 65 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yolcular Burak Ş. ve Salih A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi ile Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
