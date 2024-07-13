Sinop'ta otomobil devriidi: 2 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde tünelin giriş duvarına çarpıp devrilen ve alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil devriidi: 2 yaralı

C.G'nin kullandığı otomobil, Yenikent Tüneli'nin girişinde duvara çarpıp tünelin içinde devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki D.G, bölgedeki Karayolları çalışanlarınca araçtan çıkarıldı.

Yaralanan C.G. ve D.G, sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tünel, Samsun'dan Sinop yönüne yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Bu sırada ulaşım, tali yoldan sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tünel yeniden trafiğe açıldı.

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