Sinop'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: İki çocuk yaralandı

Sinop'ta panelvan minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki çocuk yaralandı.

Sinop'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: İki çocuk yaralandı

Kaza, Korucuk mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.K. hakimiyetindeki 34 KC 069 plakalı otomobil ile B.G'nin kullandığı 57 AT 839 plakalı panelvan araç çarpıştı.

Kazada 34 KC 069 plakalı otomobilde bulunan A.Y.K (10) ve S.Ş.T (9) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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