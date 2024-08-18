Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Türkeli - Ayancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selman Y. idaresindeki otomobil, Ayancık'tan Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Tevfikiye köyü Şantiye önünde karşı yönden gelen ve şantiyeye giriş yapan kamyonun arka lastiğine çarpıp takla attı.



Kazada, Selman Y. ve otomobilde bulunan Oktay Y. yaralanarak ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.