Sinop'ta otomobil, kamyona çarptı: 4 ölü

Ekiplerce yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü İsa Memiş ile Şennur Memiş ve Şengün Topal, sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

İsa Memiş ve Şengün Topal da burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.