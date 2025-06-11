Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.10'da Meydankapı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 DOL 410 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi'nden Kurtuluş Caddesi istikametine seyir halindeyken Z.E. isimli kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kafasından yaralandı. Z.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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