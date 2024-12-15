Sinop'ta otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: İki kişi öldü

H.A. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.



Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.