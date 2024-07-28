Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu.



Yeşilova Caddesi'nde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BAZI EVLERİ SU BASTI



Taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.



Belediye ekipleri tıkanan su giderleri ile rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı.



İlçede tarım arazilerinin de taşkından zarar gördüğü öğrenildi.