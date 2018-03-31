NTV

Sinop'ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu

DHA

Türkiye
yunus.jpg

Sinop sahilinde 4 ölü yunus kıyıya vurdu. Bölgede çok sayıda da ölü kuş bulundu.

Sinop Bahçeler sahilinde 4 ölü yunus ve ölmüş kuş bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Ölümlerin neden kaynaklandığı ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde" dedi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin