Sinop'ta sahte altın dolandırıcılığı

Sinop'un Erfelek ilçesinde sahte altın dolandırıcılığı yapan 1 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İl merkezinde de benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığının belirlenmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli Samsun'un Atakum ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet 5 gram sahte altın, 2 adet 1 gram sahte altın, 40 bin 200 TL nakit para, 600 dolar, 3 adet ziynet eşyası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.