Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kozkule köyü mevkiinde Mehmet Çadırcıoğlu yönetimindeki 34 HVC 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Aslanoğlu, Yaşar Çadırcıoğlu ve Kemal Akay yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralılardan Melek Aslanoğlu buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralılardan Kemal Akay'ın yolculuk sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve kaza anını kaydettiği belirlendi.