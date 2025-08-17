Sinop'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mahallesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önünde dün gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen ailenin içerisinde olduğu O.T.'nin kullandığı 57 ACR 321 plakalı otomobilden dumanlar yükselerek yanmaya başladı.

Otomobili durduran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobili söndürerek yangını kontrol altına aldı.

sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

