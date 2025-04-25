Sinop'ta silahlı kavga: Bir kişi can verdi

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan kavgada silahlar konuştu.  Tabancayla vurulan Ferdi Sağır hayatını kaybetti.

Sinop'ta silahlı kavga: Bir kişi can verdi
Fotoğraf: Arşiv

İlçe merkezi Köşk Mahallesi'nde R.S. ile akrabası Ferdi Sağır arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Sağır tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli R.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...