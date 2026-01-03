Sinop'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
03.01.2026 22:34
AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Boyabat'ın Çatpınar köyü Köprübaşı Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında tek başına yaşayan Mustafa Doğdu'nun (78) evine giden oğlu, babasının yatağında hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Doğdu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğdu'nun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğdu'nun cenazesi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından Çatpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.