Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı: 1 kişi yakalandı

Sinop'ta Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda  jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı: 1 kişi yakalandı

valiliğinden yapılan açıklamaya göre,  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, Demirciköy mevkisinde şüphelendikleri bir kişinin aracında yaptıkları aramada 13 sikke, 5 madalyon, 14 obje ve bronz yüzüğü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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