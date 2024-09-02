Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 14.10'da Ada Mahallesi Şehit Salih Saraç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar G.(78) idaresindeki 34 FB 3788 plakalı otomobil, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çukura düştü.

Kazada sürücü Haydar G. ve araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet savcısına yumruklu saldırı

TÜRKİYE HABERLERİ

Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu: İçlerinden biri kırmızı kategoride

Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu: İçlerinden biri kırmızı kategoride

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? 2024 Rebiülevvel tarihi

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? 2024 Rebiülevvel tarihi

Samsun’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Samsun’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’den yeni anayasa mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’den yeni anayasa mesajı

Uçaklar hava tur atıyor: Elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları engel oluyor

Uçaklar hava tur atıyor: Elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları engel oluyor

Yeni adli yıl başladı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır

Yeni adli yıl başladı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...