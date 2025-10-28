Sinop'ta trafik kazası: Üç yaralı

Sinop'ta şarampole yuvarlanan otomobilde üç kişi yaralandı.

Kaza, Ayancık ilçesindeki Yenikonak Köyü Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil Ayancık Yenikonak Köprüsü mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.