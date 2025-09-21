Sinop'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

'ta A.Ş. idaresindeki otomobil, Zeytinlik Mahallesi'nde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yol kenarında bekleyen A.T. ile Z.T'ye çarptı.

Araç, park halindeki otomobil ile kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ YARALI

Kazada sürücü A.Ş. ile yayalar A.T. ve Z.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...