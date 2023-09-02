Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Memiş Atlı'nın (67) kullandığı kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü yakınlarında Şakir Maden'in (69) kullandığı traktörle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Maden'in de yaralandığı kazada kamyonette sıkışarak yaralanan Atlı ise Boyabat Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü Atlı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.