Sinop'ta tüp patladı

Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyünde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre yangın, 13.00 sırlarında Taşmanlı köyünde meydana geldi. Hasan Demir'e ait olduğu öğrenilen bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Organize Sanayi itfaiyesi tarafından yürütülen yangın söndürme çalışmaları sıranda evde bulunan tüpün patlaması sonucu çevrede panik yaşandı.



Soğutma işlemleri yapılan yangında evde kısmi zarar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmadığı öğrenildi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.