Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Boyabat ilçesindeki adrese yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilere ait adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddeyle suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.