Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Boyabat ilçesindeki adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddeyle suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.
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