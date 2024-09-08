Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar madde ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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