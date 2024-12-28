Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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