Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 zanlının üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Sinop
- Operasyon
- Uyuşturucu