Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 3 zanlının üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.