Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçede bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda bir miktar madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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