Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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