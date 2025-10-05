Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada, 18,50 gram sentetik uyuşturucu, 0,27 gram esrar, 8 elektronik sigara, 3 kutu nikotin sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan üç zanlıdan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.