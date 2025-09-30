Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: İki kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İki şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: İki kişi yakalandı

ValiliĞİ'nden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve içindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84 gram ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...