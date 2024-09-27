Sinop’ta yamaçtan kopan kaya otomobilin üzerine düştü

İlçe merkezi Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi’nde yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobilde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.



Düşen kaya parçasının hasara neden olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.