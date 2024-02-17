Sinop'ta yaşayan Karagülle ahşaptan oyuncaklar yaparak kazanç sağlıyor

İşçi emeklisi Adnan Karagülle, 15 yıl önce emekliliğinin ardından hobi amacıyla ahşap oyuncak yapmaya başladı. Zamanla kendini geliştiren ve Gerze Belediyesi hobi evlerindeki atölye kuran Karagülle, marangoz atölyelerinden temin ettiği ağaç parçalarını işleyerek ortaya oyuncaklar çıkartıyor.

Ahşaptan araba, uçak, gemi, hayvan figürleri gibi çeşitli oyuncaklar ortaya koyan Karagülle, bunları 200 ila 1500 lira arasında satıyor. Yaptığı oyuncakları sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden satan Karagülle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen ahşap oyuncak yapım ustası kartına da sahip.

Ayda küçüklü büyüklü 200 civarında oyuncak üreten Karagülle, AA muhabirine, ağaçtan yapılan oyuncakların plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı olduğunu söyledi.

